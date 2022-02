Imprudente, Abruzzo dialoga con Emirati per partnership

(ANSA) - DUBAI, 07 FEB - L'Abruzzo "dialoga" con gli Emirati per la realizzazione di partnership, e durante la settimana di "Abruzzo sostenibile nel settore Agrifood", in programma a Dubai da oggi fino all'11 febbraio, "ci saranno contatti durante questi giorni con gruppi di vario genere e livello che conosceranno il sistema dell'agrifood abruzzese e conosceranno il sistema Regione Abruzzo". Lo ha detto il vicepresidente dell'Abruzzo, Emanuele Imprudente, a Dubai per la settimana in cui la regione presenta le sue eccellenze enogastronomiche.

"L'Abruzzo sta facendo finalmente un progetto di internazionalizzazione importante, che vede il coinvolgimento di strumenti innovativi di business intelligence, di formazione.

Portare i prodotti a Dubai è l'avvio di questo percorso", ha detto Imprudente. "L'Abruzzo viene a Dubai con oltre 100 eccellenze" e "i prodotti abruzzesi saranno un volano enorme, non solo per la crescita delle aziende e di tutto il sistema agroalimentare abruzzese, ma sarà anche lo strumento per far crescere e far conoscere la nostra regione" e "dal legame tra le eccellenze dei prodotti agricoli abruzzesi e il territorio si crea questo unicum che è il brand Abruzzo sostenibile", E insieme ai prodotti, "domani presenteremo l'Abruzzo come regione verde dei Parchi, insieme al Parco del Gran Sasso ci sarà la presentazione di un video e parleremo del sistema ambientale Abruzzo, una regione di eccellenze non solo enogastronomiche ma anche in termini ambientali". La regione "ha tre parchi nazionali, un parco regionale, 26 riserve regionali e un'area marina protetta" ed è quindi "un unicum" dove "i nostri prodotti sono frutto di una terra incontaminata".

Oltre ad agrifood e verde, "siamo a Dubai anche per mostrare quelle che sono anche altre eccellenze di innovazione tecnologica. L'Abruzzo è una regione che ha università e centri di ricerca importanti" e "ha un'automotive che è trainante nell'economia regionale e nel Centro Sud". E a questo si aggiunge "la capacità tradizionale italiana in storia, cultura e la parte artistica" della regione. "Siamo un unicum, una bomboniera poco conosciuta ma che noi vogliamo far conoscere al mondo", ha concluso. (ANSA).