Expo Dubai: lanciata Ippovia Abruzzo, la più grande d'Italia

(ANSA) - DUBAI, 07 FEB - Prima dell'estate verranno aperti al pubblico i primi tratti dell'Ippovia del Gran Sasso e dei Monti della Laga, quella che sulla carta sarà la più grande Ippovia d'Italia e tra le più lunghe al mondo. Lo annuncia il presidente dell'Ente Parco Gran Sasso e dei Monti della Laga Tommaso Navarra nella cornice dell'Expo di Dubai, dove è presente con una delegazione della Regione Abruzzo con Arap (Agenzia per le attività produttive).

"Rilanciamo così un territorio straordinario per bellezza e storia - dice il presidente Navarra -. Ci proiettiamo nel futuro, guardando nel nostro passato. Lo facciamo con delle esperienze in linea con la vocazione del territorio, fatta di vissuto reale", aggiunge Navarra, che presenta l'Ippovia con un video, realizzato da Demiogene, e che si può vedere in esclusiva sul sito dell'ANSA.

Il progetto punta a rilanciare alcuni percorsi a cavallo all'interno del Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga, per 470 km, attraverso 65 località. L'intera Ippovia si suddivide in 4 rami con 58 tratte di percorso e il sistema garantirà una offerta di 20 trekking giornalieri per una percorrenza media di 25-30 km al giorno. La fase di avvio sperimentale con alcune tratte, permesso grazie al supporto tecnico del Centro Ricerca Demiogene Siavs, statup innovativa a vocazione sociale, partirà da prima dell'estate con alcune tratte che potranno essere percorse a cavallo e la possibilità di soggiornare su strutture selezionate.

"È ora di scrivere un patto definitivo di alleanza tra l'uomo e il suo territorio. Tra la storia di una comunità identitaria e lo straordinario patrimonio di biodiversità che abbiamo saputo conservare. L'Abruzzo e il nostro Parco sono eccellenze da vivere ove benessere e bellezza si coniugano al massimo livello", conclude il Presidente dell'Ente Parco Navarra.

"Da qualche anno si punta a fare in modo che il visitatore possa vivere una esperienza e questo è indubbio che si possa fare proprio in Abruzzo e con i cavalli sull'ippovia, che permettono di riportare all'atmosfera di molti anni fa - aggiunge il Presidente dell'associazione Italia Nostra Paola di Felice - ci sono luoghi che si possono esplorare solo attraverso il cavallo: questo è turismo esperienziale". (ANSA).