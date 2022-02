Console Finocchiaro, a Expo tradizione e innovazione Abruzzo

(ANSA) - DUBAI, 07 FEB - "La regione Abruzzo si è presentata in questi giorni" a Dubai "offrendo immagini meno note al pubblico di quest'area del mondo, sapendo coniugare la tradizione culturale con l'innovazione e la creatività, ed è questo il senso di Expo". Lo ha dichiarato il console italiano a Dubai, Giuseppe Finocchiaro, nella conferenza stampa a Dubai di presentazione della settimana "Abruzzo sostenibile nel settore Agrifood", in programma da oggi fino all'11 febbraio nell'ambito della partecipazione della Regione Abruzzo all'Expo 2020 Dubai.

"Dubai rappresenta un hub fondamentale per qualsiasi regione che intenda aprirsi a un'area più vasta, in quanto gli Emirati Arabi Uniti sono un hub tra Medio Oriente, Asia Africa ed Europa", ha detto il console.

"Expo finirà a marzo ma è soltanto un trampolino di lancio, una vetrina, e per il futuro della presenza" dell'Abruzzo "a Dubai garantiamo la disponibilità di tutto il Sistema Italia. Ci rendiamo conto dell'importanza di accompagnare gli imprenditori in questo italiani in questo percorso di presentazione sul territorio", ha sottolineato Finocchiaro, invitando tutti a visitare l'Abruzzo. (ANSA).