Expo Dubai: Savini (Arap), Abruzzo porta a Dubai qualità

(ANSA) - DUBAI, 07 FEB - "L'Abruzzo sarà presente a Dubai non solo nel periodo di Expo, ma anche nei mesi successivi, e non solo con i prodotti ma con una presenza istituzionale", perché "essendo il mercato in ascesa più ricco del mondo, qui a Dubai arriva una grande offerta internazionale, ma molto spesso dove c'è la quantità non c'è la qualità. La differenza della produzione agricola dell'Abruzzo è la qualità" e "i prodotti dell'Abruzzo sono il meglio in Italia, specialmente l'olio, il tartufo e lo zafferano". Lo ha sottolineato il presidente di Arap Abruzzo, Giuseppe Savini, nella conferenza stampa a Dubai di presentazione della settimana "Abruzzo sostenibile nel settore Agrifood", in programma da oggi fino all'11 febbraio nell'ambito della partecipazione della Regione Abruzzo all'Expo 2020 Dubai.

Savini ha evidenziato come la partecipazione dell'Abruzzo all'Expo Dubai sia "l'inizio di un percorso". "Prima di partire mi hanno detto che a Dubai c'è tutto, ma non è cosi, non ci sono tutti i prodotti e soprattutto i prodotti dell'Abruzzo", ha spiegato. "Sono felice della presenza di una rappresentanza degli imprenditori" in questa missione. "E' importante aprire i rapporti con Dubai" e "l'Arap sarà protagonista non solo questa settimana, ma anche nelle altre settimane a Dubai che vedranno l'Italia protagonista della logistica e delle energie rinnovabili, soprattutto idrogeno", ha sottolineato. (ANSA).