Expo Dubai: Febbo, per Abruzzo è sfida per nuovi mercati

(ANSA) - DUBAI, 07 FEB - Per la Regione Abruzzo, "questa Expo rappresenta una sfida, che ci permette di aprirci a nuovi orizzonti e nuovi mercati che in Abruzzo sono poco conosciuti".

Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale dell'Abruzzo, Mauro Febbo, nella conferenza stampa a Dubai di presentazione della settimana "Abruzzo sostenibile nel settore Agrifood", in programma da oggi fino all'11 febbraio nell'ambito della partecipazione della Regione Abruzzo all'Expo 2020 Dubai.

"L'Abruzzo è poco conosciuto, pochi sanno che siamo regione verde d'Europa" ha detto. "Abbiamo una regione che nasce con un sistema agricolo molto forte, che nel tempo si è specializzato ed è diventata importante, e nel mentre la regione è cresciuta anche dal punto di vista industriale. Oggi l'Abruzzo è regione più industrializzata del centro sud" e "abbiamo settori molto sviluppati come l'automotive, il farmaceutico e l'agroindustria". "Abbiamo preparato questo evento con l'Arap per portare le nostre peculiarità che sono quelle del food, ma anche delle piccole aziende - che sono l'ossatura forte dell'Abruzzo - ma anche il settore industriale in fortissima evoluzione", ha sottolineato Febbo. "Con le attività produttive e l'istituzione della Zona economica speciale, anche in regione Abruzzo contiamo di aprire un processo nuovo, in cui l'Arap sarà sicuramente soggetto principale e darà sostegno allo sviluppo regionale.

Speriamo che Expo ci darà il buongiorno per iniziare questa avventura". (ANSA).