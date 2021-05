Sanità, per gli operatori Asl Teramo arriva UpToDate

uo (ANSA) - TERAMO, 03 MAG - Grazie all'abbonamento sottoscritto qualche dalla Asl di Teramo ad 'UpToDate', la più importante piattaforma internazionale di informazioni cliniche, tutto il personale della Asl tramite il proprio smartphone o pc potrà accedere gratuitamente, in ogni momento, a tutte le più aggiornate linee guida, ricerche scientifiche, notizie sui farmaci. Ad annunciare la novità sono stati il direttore generale della Asl Maurizio Di Giosia e il direttore amministrativo Franco Santarelli. "Si tratta di uno strumento fondamentale non solo in questo periodo di emergenza, ma per l'attività quotidiana degli operatori - ha sottolineato Santarelli - Oggi, infatti, è fondamentale avere uno strumento che consenta di dare un supporto alle proprie decisioni.

L'aggiornamento nella ricerca scientifica è continuo e mondiale e il sanitario ha difficoltà a poter seguire costantemente gli aggiornamenti".

Da qui la decisione di utilizzare UpToDate, una banca dati clinica indipendente, non sponsorizzata da ditte farmaceutiche, utilizzata in oltre 190 Paesi e aggiornata da oltre 7mila medici e ricercatori ai quali si possono porre quesiti, domande, chiedere una seconda opinione su un dato. "Seguo questo progetto più o meno dal 2001 - ha sottolineato Francesco Delle Monache, responsabile dei reparti Covid della Asl di Teramo e antesignano nell'utilizzo della piattaforma - Si tratta di una grande banca dati che si aggiorna ogni due tre mesi. Questo ci permette di alzare la qualità degli operatori e far sì che un paziente ricoverato ad Atri abbia lo stesso trattamento di un paziente ricoverato al 'Gemelli' o alla Mayo Clinic negli Stati Uniti".

