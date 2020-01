Consiglio Valle, fuoco incrociato emendamenti al disegno di legge stabilità

Prosegue la maratona in Consiglio Valle sul bilancio, apertasi lunedì pomeriggio. Da ieri sera si sta esaminando il disegno di legge di stabilità e i relativi emendamenti. Tra questi, ha incassato il voto favorevole unanime dell'aula la proposta di Emily Rini e Giovanni Barocco di contributi alle pro loco fino a 5.000 euro per ogni iniziativa.

Gli stessi proponenti hanno ottenuto una larga maggioranza di 30 voti (astenuti M5s e Adu) per l'iniziativa di sostegno economico per i negozi di vicinato, sostenuta anche dalle associazioni di categoria. Inciampo notturno, ieri sera, per la Giunta Testolin sull'emendamento proposto dall'assessore alla sanità Mauro Baccega, riguardante la nomina del Direttore generale dell'Azienda Usl della Valle d'Aosta, che si è fermato a 17 voti favorevoli, 12 no e 6 astensioni, espressi a scrutinio segreto.