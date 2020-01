Larghe intese su emendamento Rete civica

Larghe intese in Consiglio regionale sulla proposta di emendamento al Defr di Rete civica, riguardante il collegamento tra i comprensori di Cervinia e Monterosa. L'iniziativa è stata votata da 26 consiglieri (Uv, Uvp, Stella alpina, Av, Rini, Restano, Vda Libra e Movimento 5 stelle). Contrari Adu, Lega e Mouv. Viene così modificata la scheda relativa all'obiettivo 'Realizzare il collegamento tra i comprensori...' con quella intitolata 'Valutare la realizzabilità del collegamento...'.

"Ci sono profonde diversità di vedute su questo argomento - ha spiegato la consigliera di Rete Civica Chiara Minelli - e non c'è una maggioranza, abbiamo proposto un emendamento di mediazione per permettere ad ogni parte politica di sostenere la propria mediazione di fronte ai valdostani e all'intera opinione pubblica sul destino di un territorio che è un bene della comunità e non a caso è tutelato a più livelli". Per l'assessore ai trasporti Luigi Bertschy (Av) "abbiamo semplicemente la volontà di dare delle risposte a territori che chiedono delle cose: quest'opera nasce dall'esigenza del territorio, degli enti locali e degli operatori che attraverso quegli impianti hanno fatto delle valutazioni e in passato hanno portato a fare dei ragionamenti di tipo politico". "Basta con questa idea diseducativa di ridurre le nostre montagne persino un luogo unico e tutelato dalla normativa europea a luna park delle città", ha detto Daria Pulz (Adu). "Questa vecchia opera inutile e dannosa - ha aggiunto - unisce stranamente vecchie e nuove maggioranze perché il partito del cemento, degli affari e dello sviluppo illimitato ad ogni prezzo resta comunque trasversale".

Bertschy-Chatrian, al via studi per collegamento Cervinia-Champoluc - "Con l'approvazione di questo emendamento all'interno del Defr, la Società Cervino spa e Monterosa spa potranno finalmente avviare gli studi necessari ad avviare l'iter amministrativo previsto". E' quanto dichiarano gli assessori Luigi Bertschy e Albert Chatrian in merito all'emendamento che riguardava la valutazione per la realizzazione del collegamento tra i comprensori di Cervinia e Monterosa. "E' un progetto di grande importanza - hanno aggiunto - che necessita di un percorso condiviso e trasparente e del coinvolgimento del territorio e di tutti i soggetti portatori di interesse per far sì che diventi un'opera a misura delle esigenze locali e dei progetti di sviluppo del sistema sci Valle d'Aosta". Per il Presidente della Regione, Renzo Testolin, "questo risultato é il lavoro ma soprattutto la visione di percorso di condivisione tra i vari componenti della Giunta regionale, che fa onore alla politica".