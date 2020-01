Ok a finanziamento bonifica ex-Cogne

(ANSA) - AOSTA, 31 GEN - La Regione Valle d'Aosta finanzierà fino al 100% le operazioni di "bonifica e messa in sicurezza permanente della contaminazione dell'area ex-Cogne', ad Aosta, in cui è stata rilevata una contaminazione storica. Lo prevede un emendamento al disegno di legge di stabilità, proposto dall'assessore all'ambiente Albert Chatrian, approvato oggi a larga maggioranza dal Consiglio regionale (Daria Pulz, del gruppo Adu, ha espresso voto contrario). Gli interventi riguarderanno il piano di monitoraggio, la progettazione degli interventi urgenti, il confinamento e la realizzazione delle prime opere di confinamento e impermeabilizzazione comprensive dell'intervento in corrispondenza del piazzale Vergelle.(ANSA).