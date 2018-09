Alpe, Stella Alpina e Rini sollecitano una decisione su Casinò

In sintonia con quanto detto dalla consigliera Emily Rini, anche i gruppi di Stella Alpina e di Alpe si smarcano dalla maggioranza e chiedono una decisione immediata sul dossier Casinò. "Gradiremmo che oggi si decida il percorso, non possiamo nasconderci dietro al fatto che il bilancio non è stato ancora approvato", ha detto il capogruppo di Alpe ed ex assessore regionale al bilancio, Albert Chatrian.

L'assessora Chantal Certan ha ammesso che "in maggioranza ci sono idee pensieri e modalità diverse, speriamo che non siano inconciliabili". Patrizia Morelli, annunciando la presentazione di una risoluzione, ha sottolineato: "Bisogna trovare la migliore decisione possibile, le decisioni non sono più rinviabili, questa nostra maggioranza deve dare segnale".

Sulla stessa linea si è anche espresso Pierluigi Marquis, capogruppo della Stella Alpina: "Non possiamo uscire da questo Consiglio senza decisione, il cambiamento non può essere distruttivo e non decidere significa attuare un cambiamento distruttivo".

Rini, maggioranza che non decide è inadeguata - "Una maggioranza che non sa assumersi responsabilità e che non ha il coraggio di decidere è una maggioranza inadeguata". Lo ha detto la consigliera regionale del gruppo misto, Emily Rini, intervenendo in Consiglio regionale sul dossier Casinò. "Oggi è il momento, perché ci sono delle scadenze imminenti, non si può fare melina su questo tema, il termine ultimo è oggi, bisogna aver il coraggio di uscire con una scelta politica", ha aggiunto Rini.