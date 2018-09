Minoranza lamenta mancanza decisioni

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - La mancanza di decisioni da parte della Giunta regionale sul dossier Casinò de la Vallée: è quanto lamenta l'opposizione in Consiglio regionale nel corso del dibattito sull'aggiornamento del piano di ristrutturazione della casa da gioco. Renzo Testolin (Uv) ha evidenziato la preoccupazione che le proposte dell'assessore "mettano a repentaglio i posti di lavoro" ed ha chiesto di conoscere "la proposta" della Giunta. "Nel corso dell'estate abbiamo lasciato lavorare il così detto il governo del fare, ma non c'è una decisione che è stata adottata", ha lamentato Laurent Viérin (Uvp). Alberto Bertin (Impegno civico) ha sottolineato le responsabilità storiche della politica "che ha visto nel casinò una macchina da voti creando una struttura sovradimensionata", mentre Chiara Minelli ritiene "non accettabili ulteriori erogazioni finanziarie" perché il "Casinò è una realtà sovradimensionata e non più competitiva". Per il Movimento 5 stelle, Luciano Mossa ha sottolineato che il "problema è la mancanza di proposte", mentre Luigi Vesan ha chiarito: "siamo tutti quanti favorevoli a salvare casinò il problema è a che prezzo salviamo il casinò". Per Mauro Baccega (Uv) "è il momento delle decisioni, se non ci sono dei disegni sottobanco vi prego di darci il vostro indirizzo". Luca Bianchi (Uv) ha aggiunto: "All'interno di questa maggioranza ci sono delle visioni diverse, su questo dossier non c'è una linea politica".