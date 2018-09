Spelgatti, proposta nuova governance

(ANSA) - AOSTA, 26 SET - "Due settimane fa abbiamo presentato alla maggioranza tre soluzioni di governance, ma le risposte non sono arrivate". Lo ha detto il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti, intervenendo in Consiglio regionale sul dossier Casinò. Le ipotesi avanzate erano: "un cambio secco di governance attraverso la sostituzione dell'attuale amministratore unico con una mia ex professoressa dell'Università Bocconi", ha spiegato Spelgatti, oppure l'affiancamento dell'amministratore unico con altri due soggetti già individuati. Terzo scenario: un nuovo Consiglio di amministrazione. "Crediamo che l'azienda possa essere salvata nell'interesse dei valdostani attraverso soluzioni dure da prendere, altrimenti il Casinò non può sopravvivere", ha aggiunto Spelgatti. L'intervento di Spelgatti ha provocato la reazione della consigliera Emily Rini: "credo che lei non abbia capito la portata del problema, non è una questione di nomi ma di cosa si vuol fare del Casinò".(ANSA).