Aggravi, mancano dati per decidere finanziamento casinò

La Giunta regionale non ha per ora tutte le informazioni necessarie per decidere se erogare la terza tranche da 6 milioni di euro di finanziamento del piano di ristrutturazione del Casinò de la Vallée di Saint-Vincent e nemmeno per l'approvazione del bilancio 2017. Lo ha riferito in Consiglio regionale l'assessore al bilancio Stefano Aggravi, rispondendo a una interrogazione di Jean-Claude Daudry (Uvp).

"Ad oggi - ha spiegato - in vista dell'assemblea convocata per venerdì che dovrebbe procedere con l'approvazione del bilancio 2017 non risultano disponibili documenti di bilancio in forma completa e formalizzata secondo le disposizioni di legge".

La stessa relazione trimestrale, trasmessa dalla casa da gioco il 13 luglio scorso, "è stata redatta con dati di bilancio ancora a cuore aperto perché il bilancio doveva essere ancora chiuso", ha detto Aggravi. "Tale situazione - ha ancora precisato - non consente di procedere prima di tutto con l'esame e l'approvazione del bilancio, ma soprattutto con le necessarie valutazioni funzionali all'erogazione della terza tranche del finanziamento del piano di ristrutturazione aziendale".

"Abbiamo iniziato percepire la preoccupazione dei dipendenti e di tutta comunità", ha evidenziato Daudry, stigmatizzando la situazione di "trovarsi alla vigilia del 31 luglio e sentirsi dire che manca la documentazione". Il capogruppo dell'Uvp ha sollecitato la richiesta "con urgenza agli organi preposti e soprattutto all'azienda di fornire tutta la documentazione". Sul tema casinò i capigruppo incontreranno alle 15.30 di oggi i rappresentanti dei sindacati dei lavoratori della casa da gioco e successivamente i vertici dell'azienda.