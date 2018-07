Di Matteo, 6 mln euro per dare respiro

La tranche di finanziamento regionale di 6 milioni di euro al Casinò de la Vallée di Saint-Vincent su cui la Giunta deve decidere entro la fine del mese "è sicuramente un elemento importante per dare un respiro di natura finanziaria al prosieguo del piano di ristrutturazione". Lo ha detto l'amministratore unico della casa da gioco, Giulio Di Matteo, nel corso dall'audizione in Consiglio regionale. "Se non arrivano il 31 luglio - ha spiegato il manager - stiamo operando per cercare di attutire gli effetti che sono sicuramente negativi perché la situazione finanziaria del Casinò è tesa". Secondo Di Matteo "la governance ha fatto il suo dovere, consegnando la relazione al socio da cui emerge che c'è una serie di fatti che sono stati rispettati e una serie di fatti che non si sono allineati alle previsioni del piano".

"Il paziente casinò è uscito dal coma - ha ancora detto l'amministratore - e la previsione di un Ebitda di 4 o forse anche 5 milioni di euro a fine anno ci fanno capire che la situazione è invertita rispetto al passato". Quanto all'ipotesi di rinvio dell'approvazione del bilancio 2017 (prevista inizialmente per venerdì prossimo), Di Matteo ha ipotizzato una prima convocazione dell'assemblea a fine agosto e una seconda i primi di settembre.(ANSA).