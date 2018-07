Sindacati, rispetto accordi su Casinò

(ANSA) - AOSTA, 25 LUG - Il rispetto degli accordi tra Regione, Casinò e sindacati che prevedono la riduzione dei costi del personale, il finanziamento da parte della Regione e l'impegno di una crescita aziendale. E' quanto hanno chiesto i sindacati durante l'incontro svoltosi oggi con i capigruppo del Consiglio regionale, il presidente della Regione, Nicoletta Spelgatti e l'assessore al bilancio Stefano Aggravi. "Il vero tema è la richiesta del rispetto degli accordi fatti con noi e con i lavoratori - ha spiegato Claudio Albertinelli (Savt) - a cui è stato ridotto lo stipendio, sono fatti tre accordi nei quali i lavoratori si sono messi in gioco, i costi calano, ma gli introiti scendono". Secondo Tino Mandricardi (Uil) "abbiamo un management latitante, sono tre mesi che cerchiamo di avere un incontro". Giorgio Bertoldo (Snalc) ha giudicato le risposte date in Consiglio regionale dall'assessore Aggravi "povere e insufficienti" ed ha evidenziato che "se non arrivano i 6 milioni di euro il Casinò chiude". Wilma Gaillard (Cgil) ha manifestato "scarsissima fiducia sull'operato dell'attuale della dirigenza". Per Tommaso Auci (Ugl) "dell'accordo tra Regione, azienda e sindacati per ora è stato fatto solo il taglio sui lavoratori, il resto è tutta carta scritta che dobbiamo ancora applicare". Secondo Giorgio Piacentini (Cisl) "continuiamo a metterci delle pezze, ma il buco diventa sempre più grande" e "il management ha fallito su un piano di ristrutturazione che è stato approvato".(ANSA).