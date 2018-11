Chabod, dare presidenza ConsVda a opposizione

"Ma se per ridare un po' di dignità alla politica regionale, tutti i partiti e movimenti, a prescindere dal ruolo futuro, si impegnassero a riconoscere nuovamente all'opposizione la Presidenza del Consiglio?". E' la proposta che Osvaldo Chabod, vicepresidente dell'Union valdotaine, lancia con un post su facebook. "E' la posizione mia personale e non del movimento - precisa - per un ragionamento di principio, in generale".