Lavevaz, bene apertura Lega

"Fa piacere l'apertura della Lega, è un bene che non ci siano preclusioni. In questa fase noi vogliamo e dobbiamo confrontarci con tutti. La situazione è complicata, la crisi è effettiva". Così il presidente dell'Union valdotaine, Erik Lavevaz, commenta la decisione della Lega Vda di aprire un dialogo con il Leone rampante dopo i veti dei mesi scorsi. "Se da questo confronto nascerà qualcosa - ha aggiunto - sarà meglio per tutti. Occorre trovare punti di condivisione.

Abbiamo ricomposto il fronte di ex unionisti con Alpe e Uvp, un blocco da consolidare e da cui vogliamo partire". Nel pomeriggio è previsto un incontro proprio tra Uv, Uvp e Alpe per definire i punti programmatici da portare al tavolo delle trattative con le altre forze politiche.