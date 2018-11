Uv-Alpe-Uvp, pronti a gestire crisi

"Condividere dei punti programmatici ed avviare un serie di incontri in modo unitario con tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio Regionale con il fine di uscire dallo stallo politico e amministrativo provocato dal fallimento Spelgatti". E' l'obiettivo che si sono posti le commissioni politiche di Union valdotaine, Alpe e Union valdotaine progressiste, che si dicono "pronte a gestire il momento di crisi" e che nei prossimi giorni incontreranno in modo unitario le altre forze politiche.

"I tempi e le motivazioni: il momento critico rappresentato dall'immobilismo politico e amministrativo necessita di scelte immediate ma responsabili. L'urgenza e la delicatezza del momento prevedono soluzioni rapide, gli incontri avverranno in tempi brevi. In data odierna sono stati definiti i punti di discussione comuni che verranno presentati ai tavoli di confronto". I tre movimenti hanno già incontrato Stella Alpina e Gruppo misto.