Rollandin, pronto a giustificare tutto

"Sono come sempre pronto a rispondere e a giustificare quelli che vengono messi in evidenza come fatti straordinari, ma che credo siano molto facilmente giustificabili". Lo ha detto all'ANSA l'ex presidente della Regione Valle d'Aosta, Augusto Rollandin, al centro di alcune vicende giudiziarie (relative a un giro di corruzione e al finanziamento del Casinò) che hanno avuto sviluppi alla vigilia delle elezioni regionali.

"Continuo a fare la mia campagna elettorale - ha aggiunto - sapendo che è un momento difficile. Non è facile spiegare tutto.

Su certe cose preferisco non fare commenti. La reazioni della gente? Con me in questi giorni è sempre stata molto disponibile.

Solidarietà? Non voglio entrare nel merito, siamo alla fine della campagna elettorale e non voglio fare speculazioni. Mi spiace molto però che tutto ciò avvenga in questo momento delicato senza che io possa dire nulla".