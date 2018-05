Rollandin, vicenda Tor-4K è bestialità "Non è andata come riportato in carte processuali"

Sulla vicenda Tor des geants-4K "può essere che io fossi così interessato ad avere una maglia da finisher? Questa è una bestialità, non è andata così, ma queste sono stupidaggini rispetto a tutto il resto". Così l'ex presidente della Regione Valle d'Aosta, Augusto Rollandin, interviene in merito alla vicenda emersa nella richiesta di custodia cautelare (respinta dal gip) nell'ambito di un'inchiesta sulla corruzione in Valle d'Aosta. "Ero lassù sul colle - ha raccontato - quando mi hanno detto che la gara era chiusa e dovevo tornare indietro. Sarebbe stato più facile scendere a Gressoney. Invece quando sono sceso a valle mi hanno detto che dovevo passare dall'altra parte".

