Tesei, serietà farà la differenza

"La serietà con la quale si affronta il momento farà la differenza per valutare quando uscire dall'emergenza": lo ha sottolineato la presidente della Regione Umbria Donatella Tesei a proposito dell'epidemia di coronavirus. Lo ha fatto in un'intervista alla TgR.

"Sono assolutamente consapevole - ha detto Tesei - del fatto che gli umbri, come gli altri italiani, sono chiamati a fare dei sacrifici. Che prevedono - ha concluso la presidente della Regione - limitazioni al proprio stile di vita, alla socialità e penso specialmente ai giovani".