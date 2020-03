A Terni rispetto ora chiusura esercizi

Controlli a Terni, da parte della polizia locale, sull'osservanza del rispetto degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici sulla base del decreto per il contenimento della diffusione del coronavirus.

Secondo l'organizzazione disposta nell'ambito del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella giornata del 10 marzo è stato verificato il 90% circa delle attività.

Tutte hanno rispettato l'orario di chiusura delle 18.

"La polizia locale e gli agenti continueranno ad assolvere ai compiti loro assegnati nell'ambito della collaborazione con la questura e le forze dell'ordine" spiega l'assessore comunale Giovanna Scarcia. Che ringrazia, oltre agli stessi agenti e alle altre istituzioni coinvolte, anche "i titolari di esercizi pubblici per il senso civico e la grande collaborazione dimostrata nel rispettare le limitazioni che questa emergenza c'impone in una fase difficilissima per tutti e in particolare per le loro attività".