Violano norme per solidarietà carcerati

Tre giovani, due donne ed un uomo, tutti di circa trent'anni, tutti con precedenti di polizia, sono stati denunciati dai carabinieri che li hanno sorpresi mentre si allontanavano a bordo di una vettura subito dopo aver affisso ad un cavalcavia di Spoleto un lenzuolo con una scritta di solidarietà verso i detenuti.

I tre sono stati denunciati in stato di libertà per affissione abusiva di scritti e inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Trovandosi, inoltre, senza un valido motivo al di fuori del territorio del comune di residenza, sono stati deferiti per la violazione del Dpcm del 9 marzo sull'emergenza sanitaria in corso.