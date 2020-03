Afas consegna farmaci a domicilio

L'Afas, Azienda speciale farmacie del Comune di Perugia, dal 12 marzo consegnerà a domicilio farmaci e presidi sanitari per over 65 soli e con malattia cronica e invalidante e agli over 75 soli e disagiati ed esclusivamente ai residenti all'interno del comune di Perugia.

Sarà attivo per tutta la durata dell'emergenza coronavirus.

La consegna del farmaco sarà fatta attraverso la collaborazione del Sovrano militare Ordine di Malta che ha messo a disposizione la propria rete di militari volontari.

Il servizio - spiega Afas - funziona con questa modalità: il cittadino telefona al numero di Smom dedicato al servizio (349 7591718) e il militare volontario, verificati i requisiti del richiedente e acquisito l'originale della ricetta medica in busta chiusa, si reca nella farmacia Afas o presso altra privata se espressamente indicata dal cittadino ad acquistare il farmaco o altro presidio sanitario. Torna poi nel domicilio del cittadino per la consegna (in busta chiusa).