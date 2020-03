Lavoro agile all'Università Perugia

Un 'Piano straordinario di lavoro agile in modalità semplificata' è quello messo in atto dall'Università degli Studi di Perugia al fine di fronteggiare l'emergenza coronavirus. In attuazione delle disposizioni degli ultimi decreti della Ppresidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il cosiddetto "smart working" l'Ateno ha deciso di adottare misure volte a contemperare la funzionalità e la continuità dei servizi tecnici e amministrativi con il prioritario interesse nazionale alla salute pubblica.

Per contrastare e contenere il diffondersi del virus e considerata "la grave situazione di emergenza sanitaria" osserva l'Università, i servizi tecnico-amministrativi dell'Ateneo perugino saranno quindi ridotti alle attività essenziali e non procrastinabili, favorendo così l'espletamento delle attività lavorative da remoto. Misure "urgenti e di carattere assolutamente temporaneo e straordinario", spiega ancora l'Università.