Coronavirus: allenamenti virtuali per under 16 Rugby Gubbio

Allenamenti virtuali, in tempi di emergenza coronavirus, per le formazioni under 16 maschile e femminile dell'Asd Rugby Gubbio 1984.Il primo è in programma questa sera alle 19, sotto il coordinamento degli allenatori Giuliano Bossi e Agostina Vita. Tramite una apposita applicazione i ragazzi verranno guidati on-line in un allenamento a corpo libero identico a quello che solitamente svolgono in palestra. Il Rugby Gubbio spiega di voler dare in questo modo "un segnale positivo di vitalità e spirito di squadra, ritenendo questo progetto un qualcosa di molto importante per tutto il movimento, in un momento come quello attuale in cui è giusto rimanere a casa". "Proporremo ai ragazzi - spiega Agostina Vita in una nota - delle sedute di allenamento che prevedono esercizi posturali e coordinativi, con diverse variabili motorie organizzate tramite diversi gradi di intensità. Siamo convinti che questa iniziativa sia molto importante, sia per il mantenimento della condizione fisica che per gli stimoli mentali che genera". Nei prossimi giorni questo progetto verrà esteso a tutte le altre formazioni rossoblù, con modalità specifiche studiate per ogni categoria.