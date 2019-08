In Umbria "la ricostruzione è avviata"

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - "La ricostruzione post sisma in Umbria è stata avviata": lo ha affermato il presidente della Regione Umbria, Fabio Paparelli, stamani a Foligno in occasione del terzo anniversario della prima grande scossa di terremoto che il 24 agosto 2016 portò morte e distruzione nell'Italia centrale. "Sul fronte delle domande private - ha ricordato il governatore - sono state presentate ad oggi 1.471 pratiche e ne sono state accolte 580, con oltre 500 cantieri già avviati e qualche centinaio di famiglie che sono tornate nelle loro abitazioni".

Paparelli ha anche ricordato che "un migliaio di pratiche sono state presentate per il miglioramento sismico degli edifici e quindi le istanze oggi pervenute sono circa 2.500". Sul fronte della ricostruzione pubblica "gli interventi finora finanziati - ha ricordato il presidente - sono 174, per un importo complessivo di oltre 183 milioni di euro".