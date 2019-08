Ripreso svuotamento Basilica di Norcia

(ANSA) - PERUGIA, 24 AGO - Ripresi i lavori di rimozione delle macerie dalla Basilica di San Benedetto a Norcia. A darne notizia è la soprintendente alle Belle arti dell'Umbria, Marica Mercalli, intervenuta stamani alla commemorazione del terzo anniversario della prima scossa di terremoto che si è tenuta presso il Centro funzionale della Protezione civile di Foligno.

"Il 19 agosto abbiamo ripreso lo svuotamento - ha spiegato Mercalli - e in una settimana abbiamo rimosso 120 metri cubi di macerie, arrivando all'incrocio tra la navata e il transetto".

La soprintendente a questo punto spera che "l'Ue conceda i finanziamenti necessari per dare continuità ai lavori e terminare al più presto lo svuotamento, per poi avviare la ricostruzione della Basilica".