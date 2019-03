ANSA.it

Umbria

Assisi blindata per i reali di Giordania. Il Custode del Sacro Convento: Ue non ceda a sovranismo Re Abdullah II e la regina Rania riceveranno la Lampada della Pace, in città anche Conte, Merkel e Tajani