Merkel dona ad Assisi parte muro Berlino

Una porzione del muro di Berlino ad Assisi. E' stata donata dalla cancelliera tedesca Angela Merkel ai frati del Sacro Convento.

Si tratta di un "artefatto molto raro", come viene scritto in una nota dalla sala stampa, "proveniente dalla seconda generazione del muro di Berlino, che nel 1965 circa fu costruito anche in molti parti della Ddr (Repubblica Democratica Tedesca)".

Il frammento arrivato ad Assisi è stato dipinto dall'artista S.H.E.K., uno dei primi a realizzare i "colorati e suggestivi" graffiti sul muro di Berlino, tanto che in quegli anni ha dipinto più di 200 metri dello stesso muro.