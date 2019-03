Marini, puntare su enti locali per post-sisma

"Per accelerare la ricostruzione sono convinta che bisogna dare la massima operatività agli enti locali che operano sul territorio": a dirlo, all'ANSA, è la presidente della Regione Umbria, Catiuscia Marini, al termine della messa per i festeggiamenti di San Benedetto che si è svolta a Norcia.

"Occorre rafforzare la capacità operativa dei Comuni e degli Uffici speciali per la ricostruzione mettendo a disposizione personale - ha aggiunto Marini - ma soprattutto serve un approccio orientato a favorire e autorizzare la ricostruzione, piuttosto che rallentare il processo attraverso meccanismi di controllo burocratici e normativi". La governatrice ha ricordato che sono a disposizione risorse finanziarie e che le pratiche che autorizzano il recupero degli edifici lesionati dal sisma "in Umbria stanno aumentando e questo significa che ricostruire è possibile. Mi auguro - ha concluso - che il lavoro del Parlamento e del Governo sia orientato a questa operatività".