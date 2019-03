Commissario sisma, vogliamo accelerare

"Il nuovo decreto terremoto contiene delle misure che vanno nella direzione richiesta dai cittadini e dalle istituzioni, in particolar modo dei Comuni, così da dare una forte accelerazione alla ricostruzione post sisma": è quanto ha detto all'ANSA, a Norcia, il commissario straordinario Piero Farabollini, che ha preso parte alle celebrazioni per San Benedetto.

In merito alle 7 domande poste dal vescovo della diocesi Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo, riguardo alle lungaggini burocratiche, Farabollini si è limitato a commentare che "la lentezza della ricostruzione è sotto gli occhi di tutti". "Dopo due anni - ha aggiunto - non è stato prodotto molto e ora si sta tentando di riprendere un percorso che era stato tracciato, ma occorre farlo in maniera più veloce e fattiva". Secondo Farabollini "questo richiede la collaborazione e la volontà da parte di tutti così da risolvere le problematiche".