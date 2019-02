Marini-Barberini, apprezzato visita sottosegretario Coletto

"Abbiamo apprezzato la visita di del sottosegretario al Ministero della sanità, Luca Coletto, alle strutture ospedaliere di Perugia e Foligno. Ha consentito all'esponente di Governo di toccare con mano la buona qualità della sanità pubblica in Umbria": lo hanno affermato la presidente della Regione, Catiuscia Marini, e l'assessore regionale alla Sanità, Luca Barberini, che hanno accolto ed accompagnato l'esponente dell'Esecutivo nella sua visita alle due strutture.

Marini e Barberini hanno quindi sottolineato come "la sanità umbra sia un'eccellenza al livello nazionale per qualità, efficacia e sostenibilità finanziaria, come certificato anche dal Governo attuale". "In ogni caso - hanno aggiunto - occorre promuovere la sanità pubblica come opportunità e non come costo, e per questo sono necessarie maggiori risorse per il sistema sanitario nazionale, al fine di difendere una sanità universalistica che sappia accrescere la qualità della salute e delle cure per i cittadini".