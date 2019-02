Parlamentari Lega, grazie a sottosegretario

"Grazie a Luca Coletto, sottosegretario alla Salute, per aver accettato l'invito a venire in Umbria per alcuni incontri sul territorio, a Foligno e Perugia": così il senatore della Lega, Simone Pillon, insieme ai senatori Donatella Tesei e Luca Briziarelli e all'on. Virginio Caparvi con l'on. Riccardo Marchetti.

"Il sottosegretario - spiegano i parlamentari del Carroccio - è stato accompagnato a visitare il reparto di terapia intensiva neonatale e la centrale operativa 118. È stata un'occasione importante per incontrare gli operatori, ascoltare le esigenze del territorio e approfondire alcuni temi di notevole rilevanza per il Paese e priorità per il Governo, quali l'autonomia delle regioni e la sanità federale, il superamento del numero chiuso a Medicina e nelle specialità, la possibilità di forme di collaborazione nei reparti per i medici rimasti fuori dalla specializzazione, la valorizzazione della day e week surgery dei day hospital, rilanciando la proposta dell'ospedale di comunità".