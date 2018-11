Donatori sangue invitati a vaccinarsi contro l'influenza

Il direttore del servizio immuno-trasfusionale di Terni Augusto Scaccetti invita i donatori di sangue a vaccinarsi contro l'influenza. Da quest'anno, infatti, la vaccinazione antinfluenzale è raccomandata e offerta gratuitamente - ha sottolineato l'Azienda ospedaliera - non soltanto alle persone sopra i 65 anni e ai soggetti a rischio per patologia o professione, ma anche ai donatori di sangue periodici e associati per garantire, per quanto possibile, la continuità delle donazioni e una certa stabilità della disponibilità delle scorte anche nei mesi invernali "più critici".

"I mesi invernali in cui si verifica il picco influenzale - ha sottolineato Scaccetti - sono sempre caratterizzati da un forte calo delle donazioni e delle scorte degli emocomponenti che richiede l'attivazione del sistema di compensazione a livello regionale e nazionale. Un problema importante soprattutto in territori come il nostro, che da tre anni continua a registrare un calo stabile delle donazioni".