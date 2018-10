Casellati, regole emergenza anche per la ricostruzione

"Alla ricostruzione post sisma occorre che si diano le stesse regole dell'emergenza per un processo di ricostruzione tempestivo": lo ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, stamani a Spoleto, prima tappa della visita nelle zone dell'Umbria colpite due anni fa dal terremoto. "Sono qui - ha aggiunto - per testimoniare la vicinanza a persone che vivono una situazione davvero difficile, per dire basta all'emergenza e che occorre una ricostruzione veloce, perché tutte queste persone possano tornare ad avere una vita normale".

Alla domanda su cosa pensa della decisione di accentrare la ricostruzione stessa nelle mani del commissario straordinario, relegando a ruolo "consultivo" i presidenti delle regioni colpite, la presidente ha spiegato di non "appassionarsi" a questi temi. "Ritengo - ha evidenziato Casellati - che tutte le programmazioni possano essere vincenti, l'importante che una volta fatta la scelta si vada a centrare l'obiettivo".