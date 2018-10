Casellati, gestito bene post sisma

"L'emergenza post terremoto è stata gestita in maniera straordinaria e dobbiamo ringraziare i vigili del fuoco, le forze dell'ordine, la Croce rossa e i volontari, ma il giorno dopo non c'è stato": è quanto ha detto la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, a Norcia. Dove è giunta dopo avere visitato Spoleto e l'abbazia di Sant'Eutizio di Preci.

Occorre che la ricostruzione "sia gestita con le stesse regole dell'emergenza e quindi meno burocrazia e più efficienza, altrimenti questi comuni perdono anche la loro identità, la propria memoria e le comunità. Rischiano - ha concluso Casellati - di non avere più prospettive di vita e di lavoro".