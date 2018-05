Sirci, aspettiamo ancora risposta da Zaytsev

"Rimango convinto che certamente Ivan Zaytsev e Wilfredo Leon possano giocare insieme ma dal nostro schiacciatore non abbiamo ancora ricevuto alcuna risposta": il presidente della Sir, Gino Sirci, non chiarisce ancora il futuro di uno dei protagonisti della stagione della formazione umbra campione d'Italia di pallavolo.

Le strade della Sir e di Zaytsev sembrano destinate a separarsi. Sirci, parlando con l'ANSA, non chiude però la porta allo schiacciatore. "Attendiamo una sua risposta - ha spiegato - ma intanto abbiamo preso Leon, un giocatore che è in grado di spostare le dinamiche della squadra. Zaytsev o non Zaytsev allestiremo una formazione più che competitiva. Non facciamo comunque proclami sugli obiettivi ma andiamo avanti passo dopo passo per raggiungere obiettivi importanti".