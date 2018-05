Presidente Sir, De Vrij farà come Leon

"Stefan De Vrij giocherà alla morte per la Lazio. Perché così quando arriverà all'Inter sarà chiaro che è stato lui a fare la differenza": parola di Gino Sirci, presidente della Sir Perugia sconfitta nella seminale di Champions league di pallavolo dallo Zenit Kazan guidato dal fuoriclasse Leon già acquistato dalla formazione umbra.

Una situazione analoga a quella che è destinato a vivere il difensore olandese della squadra romana già preso dai nerazzurri. Con Lazio e Inter che domenica sera si contenderanno un posto nella prossima Champions di calcio.

"Non esiste che un atleta giochi per perdere" ha detto Sirci all'ANSA. "Succede invece spesso - ha aggiunto - che qualcuno possa giocare contro la squadra che già l'ha acquistato. Ma parliamo di professionisti attaccati alla maglia che vogliono fare vedere alla loro prossima squadra di essere in grado di fare la differenza. E per questo - ha concluso Sirci - sono certo che De Vrij giocherà alla morte".