Alunni, Umbria sia a centro dibattito politico nazionale

"Portare l'Umbria al centro del dibattito nazionale per quanto riguarda le dorsali di crescita": è quello che chiede il presidente regionale di Confindustria Antonio Alunni ai parlamentari che saranno eletti nelle prossime elezioni politiche. Lo ha detto rispondendo all'ANSA.

"L'Umbria è un territorio molte volte visto un pò ai margini delle grandi trasformazioni del Paese - ha sostenuto Alunni -, quelle di cui abbiamo bisogno. L'Umbria deve tornare a svolgere un ruolo importante ma con dei contenuti. Non solo però attendendo che qualcosa venga dato ma cominciando a chiedere quello che è giusto dare a un territorio che tanto ha fatto per la storia dell'Italia. Un'Umbria che non sia la piccola tra le grandi ma sicuramente una delle regioni che vuole ambire di più a un ruolo di guida su alcuni temi sui quali tutto il Paese dovrà confrontarsi".

Alunni ha quindi sottolineato di "aspettarsi coraggio" da quella che sarà la nuova classe dirigente della politica nazionale.