Alunni, Umbria territorio straordinario

Ha parlato dell'Umbria come di un "territorio straordinario" che "non ha solo aspetti problematici ma ne ha tanti positivi che vanno presi ad esempio e portati come base di discussione" il presidente regionale di Confidustria Antonio Alunni. Soffermandosi con l'ANSA sulle Assise dell'associazione.

Secondo Alunni "è necessario in primo luogo un dialogo diverso con la pubblica amministrazione e con lo Stato".

Centrali sono poi considerati anche i temi legati alla formazione, alla scuola e all'innovazione. "Quindi - ha aggiunto - politiche sul lavoro in grado di sapere bene interpretare i cambiamenti che si stanno realizzando nel mercato globale. Siamo infatti un Paese che ha nelle esportazioni un punto di forza e quindi non possiamo fare finta di essere un discorso a parte.

Sono questi i temi sui quali ricercare un nuovo percorso di sviluppo. Bisogna cominciare a prendere decisioni e fare scelte con coraggio. E il tema dell'Umbria - ha concluso Alunni - non è diverso da quello nazionale".