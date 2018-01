Castelluccio vuole uscire da Parco Sibillini

Raccolta di firme a Castelluccio di Norcia per uscire dall'Ente Parco dei Monti Sibillini. E' stata avviata da associazioni ed enti del borgo, in particolare dalla Comunanza agraria (in rappresentanza anche dei territori di Campi, Ancarano, San Pellegrino, Valcaldara, Nottoria e Frascaro), dalla Onlus Castelluccio, dalla Pro loco e dal neonato Comitato civico.

"L'iniziativa nasce da un sentimento che accomuna tutti coloro che amano questo luogo e si pone l'obiettivo di uscire da questo Parco, che invece di essere una risorsa per il territorio e per la gente che ci vive, è un continuo limite", ha spiegato all'ANSA, Gianni Coccia, portavoce della Onlus.

"Sono già centinaia - ha detto ancora Coccia - le persone che hanno aderito alla proposta. Sarebbe auspicabile un Ente Parco che sappia valorizzare questo territorio unico al mondo e lo dovrebbe fare di concerto con la comunità che ogni giorno dell'anno vive, lavora e si dedica a Castelluccio".