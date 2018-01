Sindaco, Norcia in Parco è valore aggiunto

"La presenza del territorio di Norcia all'interno del Parco dei Sibillini è un valore aggiunto": il sindaco, Nicola Alemanno, interviene sulla questione dell'area protetta dopo l'avvio di una raccolta firme per far uscire Castelluccio dall'Ente.

"Il presidente Oliviero Olivieri - ha ricordato Alemanno - in passato ha tentato di attivare politiche di distensione con gli agricoltori e con la gente di Castelluccio, purtroppo negli ultimi mesi la discussione è virata verso posizioni di chiusura che la gente del borgo ha vissuto come una scarsa tutela verso le proprie attività".

"Le esigenze di chi ha da sempre mantenuto questi luoghi sono reali - ha detto ancora il sindaco - e di questo bisogna prenderne atto". Alemanno ha quindi auspicato che "l'iniziativa di voler uscire dall'Ente sia un tentativo di alzare l'attenzione su alcune questioni importanti che interessano Castelluccio e non una ferma volontà di uscire a prescindere da tutto". (ANSA).