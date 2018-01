A Norcia torna la festa in piazza S. Benedetto

Dopo il terremoto del 2016, Norcia ha accolto il nuovo anno facendo festa. Con la musica e i fuochi d'artificio davanti alla Basilica di San Benedetto. Più dimessa invece l'atmosfera nella aree Sae dove comunque in diversi si sono riuniti nelle casette, molte delle quali addobbate per le festività, facendo saltare qualche tappo di spumante. Fuori invece nessuna festa, con molti anziani che hanno preferito andare a dormire senza attendere il 2018.

Diversa l'atmosfera nel centro di Norcia, dove allo scoccare della mezzanotte centinaia di persone si sono riversate nelle strade per ballare e fare festa. Tra loro anche tanti turisti, una coppia addirittura da Buenos Aires per trascorrere la notte di San Silvestro insieme ai terremotati.

"E' il primo Capodanno che festeggiamo con una serie di iniziative dopo il sisma, anche questo vuole essere un segnale di rinascita ed è un modo per riconquistare un altro pezzo della nostra vita quotidiana" ha detto, all'ANSA, il sindaco Nicola Alemanno.