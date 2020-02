Salta conduttura, voragine centro Ancona

A causa della rottura improvvisa della conduttura d'acqua principale della città ad Ancona si è aperta una voragine all'incrocio tra via Giannelli e il viale della Vittoria, in pieno centro. Piazza Cavour e le strade circostanti sono state invase da acqua e ghiaia. Molte utenze sono senza acqua nel quartiere Adriatico e in buona parte del centro, vigili del fuoco e protezione civile hanno organizzato un rifornimento con autobotti per l'ospedale materno infantile Salesi. Il traffico veicolare e gli autobus sono stati deviati e si sono formate lunghe code nelle strade adiacenti. Il Comune di Ancona invita a usare viabilità alternativa. Sul luogo sono al lavoro i tecnici di Viva Servizi, che stanno cercando di intercettare la perdita, mentre la polizia municipale fa defluire il traffico. La rottura è avvenuta intorno alle 3 di notte, non c'erano lavori in corso, con una perdita d'acqua di circa 200 litri al minuto.