Rottura condotta Ancona:Vivaservizi,acqua a macchia leopardo

(ANSA) - ANCONA, 7 FEB - "Siamo stati costretti a togliere l'acqua per individuare e riparare il guasto alla condotta idrica e di questo ci scusiamo con i cittadini" che hanno dovuto subire disagi. Lo dice all'ANSA il direttore di Vivaservizi Moreno Clementi, a proposito della rottura di una delle principali condotte cittadine di Ancona, che ha lasciato a secco quasi tutto il centro. La condotta serve "una bella fetta di popolazione". Sono rimaste senza acqua "tutta la zona del Viale della Vittoria, i corsi paralleli, come corso Amendola, fino al Passetto, via XXV Aprile, via Redipuglia, la 'spina' dei corsi fino alla parte bassa, il Guasco, Villarey". Oltre all'intervento sul tubo danneggiato, "stiamo realizzando una serie di bypass" che permetteranno di ripristinare il servizio idrico "a macchia di leopardo". In alcune case l'acqua arriverà "nel giro di mezz'ora", il completamento dell'intervento, "muovendoci con prudenza e senza facili ottimismi" è previsto per l'ora di cena. "All'inizio forse si presenterà rossastra - spiega Clementi -, ma basterà lasciarla scorrere un po' e tornerà limpida con la qualità che Gorgovivo ci ha fatto conoscere".(ANSA).