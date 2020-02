Rottura condotta Ancona: Vivaservizi, guasto non per vetustà

(ANSA) - ANCONA, 7 FEB - E' dovuto alla frattura della dorsale di un tubo in ghisa sferoidale del diametro di 45 centimetri il guasto alla rete idrica che oggi ha lasciato senza acqua quasi tutto il centro di Ancona, compreso l'ospedale materno infantile Salesi e sette scuole. Lo dice all'ANSA il direttore di Vivaservizi Moreno Clementi. Un guasto che sicuramente non è stato causato dalla vetustà: perché la ghisa sferoidale è un materiale usato nelle condotte posate di recente. Due le ipotesi, secondo Clementi: "un difetto di fabbricazione" o un cedimento legato alle "sollecitazioni e vibrazioni dal traffico prolungate nel tempo e in continuità, a causa del traffico intenso in quell'area, che alla fine hanno avuto effetto nei sottoservizi. Due ipotesi plausibili". Ma ora - aggiunge il direttore di Vivaservizi -, "individuato il guasto stiamo lavorando per ridare l'acqua agli utenti. Il perché del guasto lo andremo ad approfondire dopo".(ANSA).