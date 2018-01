La proposta di Costa come testo base per la legge sulla famiglia

Facilitare la formazione di nuove famiglie, rimuovere gli ostacoli economici alla loro creazione e sostenere quelle già esistenti, molte delle quali oggi, a causa del crisi economica, sempre più spesso devono affrontare disagi e precarietà. E' quanto prevede una proposta di legge, primo firmatario Andrea Costa (gruppo misto - Liguria Popolare-Noi con l'Italia), adottata come testo base in Commissione Salute Sicurezza sociale del Consiglio regionale. La proposta di legge "Politiche regionali di promozione, valorizzazione e sostegno della famiglia", sottoscritta anche da Matteo Rosso (Fdi), è stata assunta come testo base con i voti della maggioranza. Non sono state accolte le altre due proposte avanzate rispettivamente dal Pd e dal Movimento 5 Stelle. Soddisfazione per la scelta della commissione, avvenuta dopo una serie di audizioni e il previsto iter, è stata espressa da Costa il quale sottolinea l'importanza di tutelare la famiglia, soprattutto in questo momento di grave crisi economica e di disagio sociale. Il consigliere ribadisce che la famiglia resta una assoluta priorità. (ANSA).