Pd e Rs, la destra parla di famiglia solo sotto elezioni

"La destra si ricorda della famiglia solo sotto elezioni. Dopo tre anni di silenzio e dopo aver bocciato proposte come il reddito di inclusione per le famiglie più deboli, senza alcuna nuova iniziativa, oggi pomeriggio, la maggioranza di centrodestra ha riesumato in Commissione una vecchissima proposta di legge sulla famiglia ferma da inizio legislatura, sostenendo che bisognava approvarla urgentemente". Lo affermano il gruppo Pd in Regione Liguria e Rete a sinistra - Liberamente Liguria, secondo i quali "con una forzatura istituzionale e la consueta arroganza, il centrodestra ha impedito alle minoranze di discutere le loro proposte di legge in materia, procedendo a colpi di maggioranza e rifiutando anche la richiesta di trovare punti comuni sulle politiche per la famiglia attraverso un gruppo di lavoro condiviso". "Non ci è stato concesso neppure questo. Una mossa elettorale che specula sui bisogni dei cittadini. Il Partito Democratico e Rete a sinistra - Liberamente Liguria, pertanto, non hanno partecipato al voto", spiegano.(ANSA).