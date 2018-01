Famiglia: Melis (M5S), altra forzatura da parte della maggioranza

"Con l'ennesima forzatura istituzionale la maggioranza ha ignorato le proposte di legge della minoranza sul tema della famiglia, tirando fuori dal cassetto in Commissione Sanità una Pdl vecchia di anni a firma Costa, guarda caso proprio sotto elezioni". Lo afferma Andrea Melis del M5S, spiegando che i pentastellati sono usciti dall'aula della commissione in Consiglio regionale e non hanno partecipato al voto "in segno di protesta contro questo nuovo colpo di mano da parte del centrodestra, che silenzia le opposizioni e rifiuta ogni possibile dialogo".(ANSA).